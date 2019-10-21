Прага, , 23:37 — REGNUM Трое военнослужащих получили ранения при взрыве гранаты на военном полигоне в Чехии. Об этом 21 октября сообщил журналистам представитель генерального штаба национальных ВС Томаш Марущчак.

ЧП произошло днём 21 октября во время учений на полигоне Бржезина у города Вышков на юго-востоке страны. Военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Пострадавшие были доставлены вертолётом в больницу города Брно.

Расследовать обстоятельства произошедшего поручено спецподразделению армейской полиции вооружённых сил Чехии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о частичном обрушении конструкций пятиэтажного дома в Приморье из-за взрыва боеприпаса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье из-за взрыва боеприпаса частично обрушился пятиэтажный дом