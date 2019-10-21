Мехико, , 23:37 — REGNUM Расследование нападения на бар, при котором погибли два человека и пострадали восемь, начала прокуратура мексиканского штата Веракрус. Об этом 21 октября сообщается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

В результате атаки, совершённой вооружёнными злоумышленниками на бар в муниципалитете Катемако, погибли супруги, хозяева заведения. Ещё восемь человек получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, трое подростков возрастом от 14 до 16 лет.

В документе, опубликованном прокуратурой штата, сообщается, что в рамках расследования прорабатываются версии о торговле наркотиками в баре, участии в преступных махинациях и сведение счётов.

Стоит отметить, что нападения, подобные этому, происходят в Мексике регулярно. Так ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и шести пострадавших в результате нападения неизвестных злоумышленников на гостей, присутствовавших на празднике в мексиканском штате Пуэбла.

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