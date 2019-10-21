Дублин, , 23:36 — REGNUM Экстренную посадку совершил самолёт Airbus A330 компании American Airlines в аэропорту ирландского города Дублина из-за утечки химического вещества в салоне. Об этом 21 октября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя авиакомпании.

По предварительной информации, самолёт, совершавший рейс 729 по маршруту Лондон (аэропорт Хитроу) — Филадельфия (США) вынужден был изменить маршрут и запросить экстренную посадку в Дублине из-за неприятного запаха, вызванного разливом чистящей жидкости в кухонном отсеке.

Уточняется, что странный запах стал причиной часовой задержки вылета авиалайнера из аэропорта Хитроу в Лондоне. Но, несмотря на запах в салоне, самолёт взлетел и сразу же после взлёта часть пассажиров стала жаловаться на недомогание.

В аэропорту Дублина перед посадкой самолёта были мобилизованы все дежурные службы, авиаборт встречал медперсонал, готовый эвакуировать пассажиров либо членов экипажа, которым могла понадобиться помощь. Как пояснил CNN представитель авиакомпании, будет проведено полное расследование обстоятельств ЧП, случившегося на борту самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке в аэропорту Токио самолёта Boeing 777, на борту которого произошли технические неполадки.

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