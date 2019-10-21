Сантьяго, , 21:24 — REGNUM Сведений о пострадавших гражданах России во время беспорядков в Чили в посольство РФ в городе Сантьяго не поступало. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба посольства России в Чили.

В ведомстве сообщили, что сведений о пострадавших либо погибших в ходе беспорядков в Чили гражданах России у служащих консульства нет. Согласно поступившей информации, две российские семьи испытывали проблемы с вылетом из страны, но одна из них в итоге уже отправилась в Россию, вторая вылетит на родину в ближайшее время.

Уточняется, что российские дипломаты находятся в контакте с чилийскими правоохранительными органами, чтобы можно было отследить ситуации с российскими гражданами и оперативно отреагировать.

Напомним, массовые беспорядки в Чили начались после объявления решения властей об увеличении стоимости проезда в метро. Президент Чили Себастьян Пиньера ввёл режим чрезвычайной ситуации в двух провинциях страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за одну ночь беспорядков в Чили произошло более сотни случаев грабежей и 13−14 случаев поджогов. В результате беспорядков погибли 11 человек.

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