Саратов, , 21:02 — REGNUM Пожарные и спасатели выдвинулись в Заводской район Саратова. Установлено, что пожар произошел в нежилом расположенном вблизи завода здании.

Площадь пожара на верхнем этаже трехэтажного нежилого здания на пл. Советско-чехословацкой дружбы составила около 50 кв. метров. По предварительным данным, погибших нет, сообщает «СарБК». По данным источников издания, один человек получил ожоги. По одной из версий, возгорания произошло от электрощитка.

ИА REGNUM напоминает, ООО «Саратоворгсинтез» — ведущий производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия в России. Предприятие является дочерней структурой компании ЛУКОЙЛ. Мощность производства завода — около 170 тыс. тонн готовой продукции в год.