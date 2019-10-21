Орск, Оренбургская область, , 20:10 — REGNUM В Орске Оренбургской области сегодня, 21 октября, на нефтеперабатывающем заводе получили отравление семь работников. Все они госпитализированы, сообщают информресурсы.

По данным пресс-службы предприятия, во время подготовки к ремонту на установке гидроочистки дизельного топлива произошло отравление семи человек, из которых трое являются рабочими Орского НПЗ, ещё четверо — работниками подрядной организации.

Все пострадавшие доставлены в медучреждение, где получают квалифицированную помощь.