Воронеж, , 20:24 — REGNUM Женщина пострадала в результате столкновения пассажирского автобуса и семи легковых — автомобилей в Воронеже. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 13:50 мск на Московском проспекте, одной из самых оживлённых автомагистралей Воронежа. По предварительной информации, 43-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ, не справившись с управлением, допустил столкновение с семью легковыми автомобилями, припаркованными у обочины.

В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина, водитель автомобиля Nissan Wingroad. Она получила ушибы мягких тканей головы. Все транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавшей оказана медицинская помощь на месте.

Отмечается, что из-за аварии на проспекте образовалась пробка. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Воронеже с участием пассажирского автобуса ПАЗ. Водитель ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. Оба пешехода получили травмы.

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