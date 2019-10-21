Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:07 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске шестилетний мальчик отравился бензином. Бутылку с горючим он обнаружил на улице и сделал несколько глотков, сообщает «Ноябрьск 24».

Инцидент произошёл 18 октября 2019 года. Ребёнку вовремя была оказана медицинская помощь и промыт желудок. Сейчас состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии 1 сентября трое детей отравились ядохимикатами, один из них скончался. Родители проводили дератизацию в доме и плохо проветрили помещение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии дети были доставлены в больницу Элисты после отравления ядами