Красноярск, , 19:05 — REGNUM В Красноярском крае суд арестовал троих фигурантов уголовного дела о прорыве технологической дамбы на реке Сейба на участке золотодобычи. Решение суда было принято сегодня, 21 октября.

Суд арестовал генерального директор и собственника ООО «Сисис» — золотодобывающей артели, на территории которой и произошел прорыв дамбы. А также начальника и мастера участка, где произошла авария.

Напомним, что дамба технологического водоема на реке Сейба была прорвана в ночь на 19 октября. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, где отдыхали рабочие артели. Погибли 15 человек, судьба еще пятерых до сих пор неизвестна. Пострадали 44 человека, восемь из них остаются в больнице.