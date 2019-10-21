Тбилиси, , 19:02 — REGNUM 21 октября в результате утечки газа в Тбилиси отравились 5 человек. Случай произошел в районе Глдани, в одном из казино. Все пять человек доставлены в больницу. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

МВД Грузии начало расследование по статье 240-прим УК (нарушение правил эксплуатации на объектах газа).

Напомним, 19 октября в жилом доме в Тбилиси произошел взрыв газа, четверо человек было госпитализировано. Один из пострадавших получил 60% ожогов и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр экономики и устойчивого развития Натия Турнавазаявила о планируемом ужесточении мер по проверке всего установленного газового оборудования.

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