Рязань, , 19:06 — REGNUM Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, наехавшего на пешехода, возбудили следователи в Рязани. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Рязанской области.

ДТП произошло в 00:00 мск на Касимовском шоссе города Рязани. По информации следствия, 28-летний подозреваемый, сотрудник полиции, управляя легковым автомобилем Hyundai IX35, совершил наезд на 43-летнего жителя Рязани, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Подозреваемый был задержан, он прошёл медицинское освидетельствование, показавшее, что задержанный находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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