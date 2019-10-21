Киев, , 18:39 — REGNUM В Полтавской области упал и разбился вертолёт Robinson-44, а его пилот погиб, сообщает 21 октября Госслужба ЧС Украины в Facebook.

По данным ряда украинских СМИ, вертолётом управлял бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. Катастрофа произошла во время полёта из Киева в Полтавскую область.

«21 октября в 16.00 (мск) в Госслужбу по ЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета Robinson-44, в результате чего погиб один человек», — указано в сообщении ведомства.

На месте крушения вертолёта работают спасатели. Причины катастрофы не установлены.

Напомним, Тарас Кутовой был министром аграрной политики в правительстве Гройсмана с апреля 2016 до ноября 2018 года. Уход с должности он объяснил желанием вернуться в бизнес.

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