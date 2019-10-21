Салехард, , 17:58 — REGNUM На Ямале природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности ООО «Буровая Компания «Евразия». Предприятию и ответственным лицам назначены штрафы в общей сумме 535 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В районе кустовой площадки №137 Восточно-Мессояхского месторождения ООО «Буровая Компания «Евразия» устроило склад горюче-смазочных материалов из 25 резервуаров объемом 75 кубометров каждый. Склад относился к категории производственных объектов III класса опасности. Но сведения о нём в государственном реестре опасных производственных объектов отсутствовали, эксплуатация объекта велась без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.

Природоохранным прокурором директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены, 10 резервуаров вывезены с кустовой площадки и в настоящее время не эксплуатируются, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении предприятия, как юридического лица, и двух должностных лиц были возбуждены дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности») и ч. 1 ст. 9.19 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»). Были назначены штрафы в общем размере 535 тыс. рублей. На данный момент они оплачены.