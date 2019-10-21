Дортмунд, Германия, , 18:21 — REGNUM Здание мечети забросали бутылками с зажигательной смесью двое злоумышленников в немецком городе Дортмунде. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент произошёл ночью около 01:30 (02:30 мск) 21 октября в районе Эвинг. Двое неизвестных злоумышленников сделали попытку забросать мечеть бутылками с горючей смесью. Неизвестные успели кинуть в здание две бутылки с горючим. Одна из бутылок разбилась о фасад мечети, другая упала на мостовую перед зданием.

Нападавшие попытались бросить третью бутылку, но она не достигла цели. К моменту прибытия сотрудников полиции на место происшествия возникший пожар уже был потушен. Зданию был нанесён незначительный урон, пострадавших нет.

Глава полиции города Грегор Ланге заявил, что это преступление шокировало его и он сделал выводы о требованиях системы безопасности для мечетей. Ланге пояснил также, что расследование данного преступления взято им на личный контроль, им была создана специальная следственная комиссия в отделе государственной охраны полиции Дортмунда для расследования преступления.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения на здание религиозного учреждения в Германии. 9 октября было совершено нападение злоумышленника на синагогу в городе Галле в Германии. В результате нападения погибли два человека, ещё девять человек получили ранения. Ранее ИА REGNUM сообщало, что подозреваемый в нападении на синагогу планировал атаку на неё ещё в конце весны-начале лета текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в стрельбе в Галле планировал атаку на синагогу заранее — СМИ