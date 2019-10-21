Красноярск, , 17:17 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края, где 19 октября при разрушении дамб погибли и пострадали люди, продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в краевом правительстве.

По словам зампреда правительства края Анатолия Цыкалова, родственники погибших прибывают в Красноярск. Их размещают в гостиницах, также с ними работают психологи. По состоянию на 21 октября опознано девять тел.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 50 до 500 тыс. рублей, в зависимости от тяжести травм. Семьям пропавших без вести также обещают помощь после завершения поисково-спасательной операции.

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Начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин подчеркнул, что поисково-спасательные работы ведутся на трёх участках. В них принимают участие спасатели, водолазы. Используется авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате разрушения каскада дамб на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, 44 пострадали. На сегодняшний день пропавшими без вести считаются пять человек.

21 октября суд на два месяца арестовал генерального директора ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка этого же предприятия.

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