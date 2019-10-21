Ростов, Ярославская область, , 17:02 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля принял решение об аресте подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове Великом Ярославской области, где при пожаре погибли семь человек. Об этом сообщает из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Пожар в Ростове Великом

Житель Ростова сначала дал признательные показания, потом в суде отказался от них. Однако судья не поверил этим словам. По мнению суда, есть доказательства о совершении «циничного и дерзкого преступления». По данным следствия, подозреваемый в ту ночь находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина был знаком с жителями сгоревшего дома. Он был зарегистрирован на той же Ленинской улице, где находится и сгоревший дом, но фактически проживал в другом месте.

Следствием установлено, что перед пожаром мужчина был в сгоревшем доме. При этом вопрос о мотиве преступления до сих пор открыт. Уголовное дело было возбуждено первоначально по статье «Причинение смерти по неосторожности», но затем переквалифицировано на статью «Убийство».

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