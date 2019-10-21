Красноярск, , 16:29 — REGNUM Арестован третий фигурант уголовного дела о гибели людей в результате разрушения каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края — директор ООО «Сисим» Максим Ковальков.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, каскад дамб на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района разрушился 19 октября. Погибли 15 человек, ещё 44 человека пострадали. Ведутся поиски пятерых пропавших без вести.

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Ранее были арестованы на два месяца мастер горного участка Евгений Александров и начальник участка «Сейба» ООО «Сисим» Андрей Еганов.

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