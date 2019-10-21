Красноярск, , 16:20 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий разрушения каскада дамб. Об этом 21 октября сообщается на сайте Кремля.

Александр Усс Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края

В том числе, Усс рассказал главе государства об оказании помощи семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести.

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Путин поручил Уссу «реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября в Курагинском районе Красноярского края. На территории золотодобывающего рудника прорвало дамбу, затем разрушились ещё несколько гидротехнических сооружений. Установлено, что дамбы были возведены незаконно. Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, пятеро числятся пропавшими без вести.

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