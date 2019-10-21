Махачкала, , 16:21 — REGNUM Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате столкновения КамАЗа и легкового автомобиля в Дагестане. Среди пострадавших двое несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло накануне, примерно в 21:00, неподалеку от Махачкалы. Водитель автомобиля Lada Priora — 40-летний житель столицы республики — из-за несоблюдения нужной дистанции столкнулся с двигавшимся в попутном направлении КамАЗом.

Пассажир Lada Priora — 39-летняя жительница Махачкалы — скончалась на месте происшествия. Водитель и еще трое пассажиров легковушки, в числе которых двое детей 2015 и 2018 годов рождения, с различными травмами доставлены в медучреждение.

По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.

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