Генуя, Италия, , 16:13 — REGNUM Из-за обрушившихся на северные регионы Италии мощных ливней в целом ряде провинций в этой части страны в понедельник, 21 октября, не работают школы, передает Sky.

В Милане ливни привели к затоплению целого ряда улиц и к появлению проблем с движением как общественного, так и личного транспорта.

В национальной сельскохозяйственной ассоциации в свою очередь отметили, что в среднем на страну обрушивается по три ливня в день, что почти на 20% превышает показатели 2018 года.