Киев, , 16:11 — REGNUM В Одесской области сгорело предприятие «Агро-Патриот», занимавшееся переработкой чеснока, сообщила учредитель компании Наталья Сударкина 21 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что предприятие было основано более 10 лет назад. Оно было лидером в своей отрасли, экспортировал продукцию в США, Канаду, Европу и Японию.

«Сегодня всё закончилось… «Агро-Патриот» умер…», — написала Сударкина.

По предварительным данным сгорел корпус и склады предприятия. Огонь охватил более 1 тыс. кв. метров.

Причины возгорания устанавливаются, но учредитель компании не исключает возможности умышленного поджога.

Как сообщал телеканал «1+1», ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рейдеры попытались захватить здание, относящееся к Верховной раде, расположенное возле министерства юстиции Украины.

Читайте также: Помещение Верховной рады Украины едва не захватили рейдеры — Гончарук