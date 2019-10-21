Денпасар, Индонезия, , 15:49 — REGNUM Житель Франции и двое граждан Таиланда рискуют быть приговоренными к смертной казни за торговлю наркотиками на острове Бали, сообщили в таможенной службе индонезийского острова 21 октября.

Гражданин Франции был арестован после обнаружения в аэропорту пакета с 22,5 граммами кокаина, который был отправлен из Франции на его адрес. Ему грозит длительный тюремный срок или смертная казнь, если он будет признан виновным.

Помимо гражданина Франции на Бали были арестованы две женщины из Таиланда, прибывшие на прошлой неделе из Бангкока. Пакеты, содержащие почти килограмм метамфетамина, были спрятанными под одеждой.

Напомним, согласно статистике, собранной неправительственной организацией Amnesty International, Джакарта приговорила к смертной казни 48 человек в 2018 году, в том числе 15 иностранцев, признанных виновными в незаконном обороте наркотиков.