Нягань, Югра, , 15:48 — REGNUM В Югре вступил в законную силу приговор в отношении врача-хирурга Няганской окружной больницы за причинение смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Няганском городском суде.

Судом установлено, что врач-хирург С., дежуря в больнице города Нягани в период с 13 по 14 апреля 2016 года, принял от бригады скорой помощи пациента Б. Выбрав неверную тактику обследования больного, хирург Б. не провёл ультразвукового исследования, не выполнил диагностическую лапароскопию, лапаротомию с целью исключения внутрибрюшного кровотечения. Вместо экстренного хирургического вмешательства, необоснованно перевёл пациента в наркологическое отделение. Мужчина скончался 14 апреля 2016 года.

Подсудимый С. в судебном заседании вину не признал. Кроме того, суд учёл, что врач-хирург привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения при ведении медицинской документации при госпитализации пациента и оказании ему экстренной медицинской помощи, а также был замечен в неуважительное отношение к пациентам и близким им людям.

Суд признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему было назначено наказание 2 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок на три года. Однако суд освободил С. от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.