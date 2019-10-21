Белу-Оризонти, Бразилия, , 15:49 — REGNUM Небольшой самолет упал утром 21 октября на одном перекрестков столицы бразильского штата Минас-Жерайс города Белу-Оризонти. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на местных пожарных.

По данным пожарной службы, в результате падения загорелось четыре автомобиля. Также сообщается о частичном разрушении дома.

По предварительным данным, три человека погибли, и еще трое получили ранения. Сотрудники полиции пока не сообщают, были ли это пассажиры самолета или люди, оказавшиеся на месте падения воздушного судна.

Стоит отметить, в этом же районе города уже падал самолет в апреле текущего года. Тогда погиб один человек.