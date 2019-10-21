Москва, , 15:43 — REGNUM Такие трагедии, как прорыв дамбы в Красноярском крае, повлёкший за собой гибель 15 человек, будут повторяться снова и снова, так как у местных властей очень мало полномочий, считает член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Виктор Зубарев. Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если смотреть глобально, эти случаи продолжались, продолжаются и будут продолжаться. Почему? А потому что централизация полномочий на федеральный уровень приводит к таким последствиям. Глава местного самоуправления зайти на территорию этого заводика не может. Потому что «кошмарить бизнес нельзя», — сказал Зубарев.

Иными словами, как подчеркнул Зубарев, местная власть фактически не имеет права проверять такие объекты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компанию «Сисим», рабочие которой погибли 19 октября 2019 года во время прорыва дамбы, проверяют на соблюдение природоохранного законодательства на реке Сисим в Красноярском крае.

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