Уфа, , 15:37 — REGNUM Продажу алкоголя могут ограничить в новогодние каникулы в Башкирии. Данная тема обсуждалась 21 октября на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По словам главы республики Радия Хабирова, в этом году новогодние каникулы будут длиться десять дней. Некоторые семьи в праздники уйдут в «беспробудное пьянство».

Глава региона отметил, что в этот период наблюдается увеличение количества суицидов и криминальных происшествий.

Именно поэтому глава Башкирии готов ввести на период новогодних каникул регулятивные меры по продаже алкоголя.

«Эта мера непопулярная, но опыт наших действий во время сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает», — сообщил он.

Глава Башкирии дал поручение чиновникам подумать над тем, как сделать так, чтобы совсем не оставить людей без алкоголя на праздники. По его словам, в новогодние праздники жители республики должны быть заняты в спортивных и культурных мероприятиях.