Могадишо, , 15:34 — REGNUM Согласно данным полиции сомалийского региона Нижняя Шабелле, несколько военнослужащих правительственных войск Сомали вместе со своим оружием пропали без вести после того, как они поднялись на борт патрульной лодки и покинули базу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Солдаты оставили военную базу в Могадишо, где размещался батальон вооруженных сил Сомали, в сопровождении командующего армией и вышли в море, чтобы добраться до города Марка, а затем, как предполагается, их лодка перевернулась и утонула.

Тем не менее, большая часть экипажа была спасена, включая самого командующего вооруженными силами капитана Османа Муза, в то время как несколько его подчиненных пропали без вести в море вместе с опрокинутой лодкой. В сообщениях полиции указывается, что на сегодняшний день предпринимаются усилия по поиску пропавших солдат и их оружия.

Ранее террористы «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали все дороги, ведущие в город Марка, и поэтому правительственные войска используют лодки, чтобы достигать данного пункта назначения.