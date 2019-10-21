Красноярск, , 15:18 — REGNUM Железнодорожный суд Красноярска 21 октября арестовал на два месяца ещё одного фигуранта уголовного дела о гибели людей в результате разрушения дамбы в Курагинском районе — мастера горного участка Евгения Александрова.

При этом, как передают местные массмедиа, свою вину мужчина не признаёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела о гибели людей в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. В результате ЧП на территории золотодобывающего рудника 19 октября погибли 15 человек, 44 человека пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести.

Фигуранты уголовного дела — директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации.

Ранее, 21 октября, был арестован на два месяца начальник участка «Сейба» ООО «Сисим» Андрей Еганов.

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