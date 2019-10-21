Грозный, , 15:16 — REGNUM В Чечне стал жертвой автоаварии водитель автомашины MAN. На автодороге Горячеисточненское — Аргун грузовик упал с моста в реку Сунжа и погиб, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 18 октября. За рулем автомашины находился 26-летний житель села Гвардейское Надтеречного района. В результате ДТП он утонул. По факту несчастного случая начата проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Чечне сорвалась в реку Ясси с 40-метровой высоты автоцистерна, перевозившая сжиженный газ. Инцидент произошел на автодороге Кошкельды — Беной, между селами Согунты и Шовхал-Берды в Ножай-Юртовском районе. В результате ДТП водитель погиб.