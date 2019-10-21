Сочи, Краснодарский край, , 15:15 — REGNUM Проверку после массовой драки на турнире по ММА Fight Nights Global 95 в Сочи 19 октября ГУ МВД по региону начал проверку. Об этом 21 октября сообщили «Кубанские новости».

«Никто из участников конфликтов не обращался в полицию с соответствующим заявлением. Информация об этом была выявлена при мониторинге социальных сетей и СМИ. По данному факту назначена проверка. Ее результаты станут известны позднее», — сообщили в региональном ГУ МВД.

Массовая драка, по сообщению местных СМИ, произошла в ходе турнира вечером 19 октября. На ринге встретились экс-представитель UFC Али Багаутинов и его соперник из Казахстана Жалгас Жумагулов. Боец из Казахстана раздельным решением победил Багаутинова, что спровоцировало недовольство со стороны команды и фанатов, завязалась драка.