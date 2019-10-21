Сочи, Краснодарский край, 21 октября 2019, 15:15 — REGNUM Проверку после массовой драки на турнире по ММА Fight Nights Global 95 в Сочи 19 октября ГУ МВД по региону начал проверку. Об этом 21 октября сообщили «Кубанские новости».
Массовая драка, по сообщению местных СМИ, произошла в ходе турнира вечером 19 октября. На ринге встретились экс-представитель UFC Али Багаутинов и его соперник из Казахстана Жалгас Жумагулов. Боец из Казахстана раздельным решением победил Багаутинова, что спровоцировало недовольство со стороны команды и фанатов, завязалась драка.