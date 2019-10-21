Улан-Удэ, , 15:04 — REGNUM В Улан-Удэ задержана молодая женщина по обвинению в убийстве малознакомого ей местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, тело 39-летнего мужчины с колото-резаными ранениями живота было обнаружено 17 октября.

Выяснилось, что 29-летняя задержанная ранее уже была осуждена за убийство за убийство одного из родственников. Освободившись условно-досрочно из исправительной колонии, она вновь попала за решётку, совершив кражу.

Отбыв очередное наказание, 12 октября 2019 года она вернулась домой. 16 октября она стала свидетелем драки между своим братом и его приятелем, которые вместе распивали спиртные напитки.

«Наблюдавшая за дракой женщина внезапно схватила нож и нанесла им два удара в живот противнику брата. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, после чего брат, будто не заметив смерти приятеля, продолжил употреблять спиртное, а обвиняемая ушла к подруге, по пути выбросив окровавленный нож», — сообщили в СКР.

Вернувшись позже домой она вызвала скорую медицинскую помощь. Врачи к месту происшествия прибыли вместе с оперативниками.

Отмечается, что после задержания женщина взяла с собой дорожную сумку, с которой приехала из колонии и которую даже не успела распаковать. Ей уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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