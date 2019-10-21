Уфа, , 14:58 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в вандализме, ищут в Уфе стражи порядка. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

6 октября в Уфе по улице Ленина были повреждены два остановочных павильона на остановках общественного транспорта «Гостиница Башкортостан» и «Гостиный двор».

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка проверили записи камер видеонаблюдения и выяснили время происшествия и лиц, которые могли повредить остановочные павильоны.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что двое молодых людей зашли в одно из развлекательных заведений города, которое находилось неподалеку от места происшествия.

Приметы разыскиваемых:

1) на вид: 27−30 лет, крепкого телосложения, рост 175−180 см, волосы темные. Был одет в куртку черного цвета, белую футболку, синие джинсы.

2) на вид: 27−30 лет, среднего телосложения, рост 170−175 см, волосы темные, носит бороду черного цвета. Был одет в черную куртку, синие джинсы.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией об местонахождении этих молодых людей, сообщить в ближайшее отделение полиции.