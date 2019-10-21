Саратов, , 14:48 — REGNUM Обвиняемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину, сообщили 21 октября в региональном главном следственном управлении Следственного комитета России.

«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

После трагедии на странице законодательного органа России в социальной сети «ВКонтакте» был размещен опрос, целью которого было выяснение отношения граждан к смертной казни. В исследовании приняли участие свыше 100 тыс. человек, 80% респондентов положительно отнеслись к отмене моратория на смертную казнь.

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