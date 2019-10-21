Нягань, Югра, , 14:35 — REGNUM В ХМАО на месяц приостановлена работа цеха по производству бутилированной воды. На продукцию ООО «Чистая вода Югры» пожаловался потребитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В ходя проверки цеха по розливу воды была обнаружена масса нарушений. В частности, не были обнаружены дезинфицирующие средства, поверхности цеха не убираются, как и мойки. В цехе отсутствует горячая вода и раковина для мытья рук. Не было элементарного мыла.

Кроме того, отсутствует шкаф для хранения санитарной одежды, сама специализированная одежда, инвентарь для проведения уборок и дезинфекции в цехе розлива.

Работники цеха не прошли медицинский осмотр. Нет медицинской книжки и у директора предприятия. У ООО нет договора на проведение дезинсекции и дератизации в помещениях. Также не соблюдалась периодичность проверки качества воды.

В отношении ООО «Чистая вода Югры» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Няганский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды на 30 суток.