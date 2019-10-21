Красноярск, , 14:17 — REGNUM Сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске на реке Сейба. Трагедия унесла жизни 15 золотоискателей, пять пропали без вести, 44 человека получили травмы, из них 9 находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Было возбуждено уголовное дело, в холдинге «Сибзолото», в который входит ООО «Сисим», начались обыски, уже задержаны директор «Сисим», начальник и мастер горного участка. В СМИ тут же стали всплывать подробности: оказывается, этот мастер не имел специального образования, а само гидротехническое сооружение не состояло на учёте Ростехнадзора и проверки по нему не проводились. «Работы по ее строительству выполнены кустарным способом, полагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Руководство региона не могло не знать о наличии этих сооружений, указал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного Собрания Красноярского края Иван Серебряков:

«Там каскад этих дамб, поэтому разговоры о том, что они бесхозные — полная ерунда. Более того, вопрос состояния ГТС ежегодно поднимался на заседаниях Совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края и реализации антикоррупционной политики, в который входили представители специальных служб, министерств, аппарата губернатора. Состояние всех сооружений регулярно мониторилось вне зависимости от их принадлежности, а в случае отсутствия официального владельца оно передавалось на баланс муниципалитета, и на его обслуживание выделялись бюджетные средства. Но за последние два с половиной года, если верить сайту администрации края, эта тема на заседаниях не поднималась».

Упущение из вида важных вопросов безопасности — прямое следствие возникшей политической ситуации в регионе, уверен Серебряков:

«Бывшие краевые министры в разговорах открыто признают, что такой разбалансировки управления никто из них представить не мог. Находили превышение загрязняющих веществ в Сейбе и независимые экологи, и сам Росприроднадзор ещё в прошлом году, а основной вероятной причиной называли «добычу россыпного золота». Проверяющие идут вверх по течению и видят: первый каскад, второй каскад. Хочешь — не хочешь, а ты на эту дамбу выйдешь. Ну не могли их пропустить, а даже если пропустили, то все признаки добычи золота, а значит, построенных для этого специальных дамб, были налицо. Тогда получается, что и сами работы на приисках были незаконными, а это — уголовная статья».

За время губернаторства Александра Усса это не первое крупное происшествие, возникшее по причине неэффективной работы региональных властей, отмечает Серебряков:

«Ко мне, как к депутату, обращаются жители деревни Каменка, чьи дома пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов. Им обещали в кратчайшие сроки восстановить дома, но у людей до сих пор разрушены крыши, — а у нас уже и дожди идут, и снег падает. В Минусинске с начала сентября стоит более 50 подтопленных домов после наводнения, и никто воду до сих пор не откачивает. В Канске та же ситуация, хотя там губернатор сам приезжал. Спросил, правда, у пожаловавшихся жителей: «Вы что, хотите права качнуть? Я тоже могу качнуть!» Видимо, поэтому людям воду и не откачивают».

Такие действия местного руководства подрывают доверие к власти, считает депутат: «Возможно, те десятки миллиардов, на которые был украден лес, по словам Татьяны Давыденко (экс-глава Счётной палаты Красноярского края, уволенная после заявления о крупных хищениях в лесной отрасли региона — по её словам, было вывезено леса на 48 млрд рублей, а в бюджет поступили лишь 1,6 млрд, — прим.), влияет на то, что наши управленцы остаются на своих местах даже после гибели людей», — говорит Серебряков. — Ничем другим такую устойчивость я объяснить не могу».