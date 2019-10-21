Нягань, Югра, , 14:17 — REGNUM В Югре по горячим следам задержаны подозреваемые в краже двух десятков норковых шуб. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОМВД России по города Нягани.

Злоумышленники проникли в помещение торгового центра путём выдавливания оконной рамы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые: 35 и 27-летние мужчины, которые приехали в Нягань из Октябрьского района. Они занимались отделочными работами на строящемся объекте, где и проживали. Там же были обнаружены пропавшие шубы.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).