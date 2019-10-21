Черкесск, , 14:10 — REGNUM Авария произошла на автодороге Черкесск — Домбай в Карачаево-Черкесии. Водитель автомобиля допустил наезд на лошадь, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел 19 октября. За рулем машины «Меседес» находился 31-летний житель аула Новая Теберда. С травмами в больницу госпитализирован 20-летний житель города Карачаевска. Еще трое пассажиров после оказания им медицинской помощи отпущены домой.

Как отметили в МВД, всего в течение суток 19 октября в республике произошло девять ДТП. Погибших в них нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в подобной аварии с участием легковой машины и лошади пострадала 54-летняя женщина. ДТП также произошло на федеральной автодороге Черкесск — Домбай.