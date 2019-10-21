Норильск, Красноярский край, , 14:04 — REGNUM На трассе под Норильском Красноярского края произошел прорыв трубы с горячей водой, видео очевидцы опубликовали в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B3zmj2MCmkC/

По данным местных СМИ, инцидент произошел на Вальковском шоссе во время испытаний оборудования. Ремонтные службы незамедлительно приступили к починке трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Улан-Удэ самопроизвольно возник новый гигантский «фонтан». Из-за прорыва теплотрассы столб воды поднялся на высоту рядом стоящего четырехэтажного дома. Видео происшествия жители выложили в социальных сетях.

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