Нижневартовск, Югра, , 14:01 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Судом установлено, что бывший полицейский получил взятки от двух бизнесменов в размере 120 и 50 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности за нарушения в реализации алкогольной продукции.

Помимо этого, он у ещё одного предпринимателя под предлогом оказания содействия и покровительства в якобы незаконной деятельности получил 2,6 млн рублей.

Часть денег полицейский легализовал, купив гараж за 300 тыс. рублей. При этом он составил фиктивный договор займа у коллеги. Его бывший сотрудник не подозревал о наличии данного договора.

Экс-полицейский признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса: в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, получении взятки за незаконные действия, превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штраф в размере 3 млн рублей. Кроме этого, 2,6 млн рублей подсудимый на этапе расследования уголовного дела вернул потерпевшему бизнесмену.