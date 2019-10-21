Ёнчхон, , 13:55 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали гибель дикого кабана от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша животного была обнаружена 20 октября в районе Чаннам-мён уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Известно, что это не первый случай обнаружения туши дикого кабана в данном регионе. 15 октября в 4,8 км от района Чаннам-мён также была обнаружена туша животного.

Специалисты отмечают, что в настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до одиннадцати.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.