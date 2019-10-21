Сыктывкар, , 13:53 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов направил на имя губернатора Красноярского края Александра Усса телеграмму с соболезнованиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате прорыва дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края. Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить эту невосполнимую утрату. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечено в телеграмме главы Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла утром 19 октября на прииске Сейба. В результате разрушения дамбы погибли 15 человек. Сегодня в Красноярском крае объявлен траур.