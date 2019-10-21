Самара, , 13:50 — REGNUM 150 человек эвакуировали из гипермаркета «Лента», расположенном в торговом центре (ТЦ) «Гудок» в Самаре. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Гудок» поступило на пульт спасателям в 11:42 часов (местное время).

Приехавшие на место пожарные выяснили, что на цокольном этаже гипермаркета «Лента» пригорела пища.

По словам спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.