Варшава, , 13:37 — REGNUM В воскресенье, 20 октября утром в реке Висла было обнаружено тело известного активиста правящей партии «Право и Справедливость» Томаша Енджейчака. Тело с серьёзными травмами головы было найдено байдарочниками. Об этом сообщает издание dorzeczy.pl.

Как установлено, накануне вечером он с женой посетил концерт на спортивной арене Torwar в Варшаве, недалеко от реки. После концерта он отправился на другую сторону улицы, в сторону Черняковского порта, «по нужде», а жена уехала домой. Предполагают, что он был в состоянии алкогольного опьянения, и с женой произошла размолвка. На следующий день (в воскресенье) жена сообщила в полицию об исчезновении мужа.

Из-за характера травм следствие не исключает версию насильственной смерти. Хотя, возможно, что Енджейчак, находясь под воздействием алкоголя, упал в канал Черняковского, ударившись о бетонную дамбу.

Енджейчаку было 52 года, он был известным активистом партии ПиС, советником Згирского повета (района), главой местных партийных структур и заместителем главы Кассы сельскохозяйственного страхования в Лодзи.