Москва, , 13:32 — REGNUM Непосредственно на пути будущего маршрута Юго-Восточной хорды Москвы обнаружены очаги радиационного загрязнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в российском отделении экологической организации Greenpeace.

«Новые измерения и пробы грунта доказали, что Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно по очагам радиоактивного загрязнения у Московского завода полиметаллов, а не рядом с ними», — заявили в общественной организации.

В пресс-службе Greenpeace отметили, что 9 октября специалисты лицензированной компании «ТехноТерра» и сотрудники Greenpeace провели измерения и взяли пробы грунта на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье. Именно на этом участке планируется построить Юго-Восточную хорду. Альфа-активные торий-232 и радий-226 были обнаружены непосредственно на участке, по которому планируется строить Юго-Восточную хорду, а не рядом с ним.

«По результатам анализа в сертифицированной лаборатории, удельная активность тория-232 в одной из проб составила 5,5 кБк/кг, что по российскому законодательству позволяет отнести этот грунт к радиоактивным отходам (удельная активность тория-232 выше 1 кБк/кг). Пробы брались с поверхности земли. Всего на поверхности земли было обнаружено пять очагов радиоактивного загрязнения, у которых приборы фиксировали мощность дозы гамма-излучения больше 1 микрозиверта в час — в 5−8 раз выше естественного фона. Измерения в пробуренных скважинах показали, что на глубине 0,5 метров наблюдаются большие значения, чем на поверхности», — отметили в Greenpeace.

По мнению экологов, данный факт говорит о том, что при строительных работах загрязнённый грунт может оказаться на поверхности и радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния. При вдыхании радиоактивных частиц возрастёт риск онкологических заболеваний.

Российское отделение Greenpeace направило протоколы радиационных измерений в Управление Роспотребнадзора по городу Москве и мэру Москвы Сергею Собянину с требованием немедленно предпринять меры для защиты жизни и здоровья людей от радиационной опасности. Международная общественная организация намерена обратиться в прокуратуру и суд, если городские власти не отреагируют должным образом на её обращения.

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