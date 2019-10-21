Владимир, , 13:26 — REGNUM Прокуратура Владимирской области начала проверку после опубликованной в СМИ информации о пытках осуждённого в исправительной колонии № 7. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В проверке приняли участие заместитель прокурора области Анатолий Дрок, старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Владимир Гаев, и.о. Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Федосов, Ковровский городской прокурор Максим Коновалов, и. о. начальника УФСИН России по Владимирской области Василий Мелюк и руководство исправительной колонии. Осуждённый, который фигурировал в сообщении о пытках, «отрицал применение к нему физического воздействия и психологического насилия». Он также не подавал жалоб и заявлений на действия сотрудников колонии, заявили в прокуратуре. Проверка продолжается. Осуждённого ждёт медицинское освидетельствование, сотрудников колонии — опросы. Также комиссия изучает документы учреждения.

Ранее об избиении во владимирской колонии заявил правозащитник Борис Ушаков. Как сообщил портал «ПроВладимир», адвокат осуждённого рассказала общественникам о синяках на теле её подопечного, а также о том, что его поместили в одиночную камеру и не предоставляют медицинскую помощь.