Кызыл, , 13:17 — REGNUM В столице Тувы Кызыле успешно завершились поиски 12-летнего подростка, без вести пропавшего 17 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, мать мальчика обратилась в полицию 18 октября.

Сотрудники незамедлительно начали поиски и нашли пропавшего спустя трое суток, 21 октября.

«Полицейские установили, что все это время он находился у своего друга. В период отсутствия каких-либо преступлений и правонарушений в отношении него не совершалось», — сообщили в МВД.

Мать подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. При этом сотрудники полиции рекомендовали родителям быть внимательными к своим детям, поскольку последние крайне редко уходят из дома без причины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября из домов ушли сразу трое подростков в возрасте 14−15 лет. Двое из них находились у родственницы.

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