Красноярск, , 13:17 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 21 октября избрал меру пресечения начальнику участка «Сейба» ООО «Сисим» Андрею Еганову.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, Еганов заключён под стражу на два месяца — до 18 декабря 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино. Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, в списках пропавших без вести числятся пять человек.

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По данным следствия, подозреваемыми по данному уголовному делу являются директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации.

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