Чебоксары, , 13:11 — REGNUM Атлантические циклоны принесли в Чувашию тёплую и влажную погоду, которая сохранится почти до конца октября. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По прогнозу Гидрометцентра, последняя декада октября в Чуваши ожидается на 4−5 градусов теплее обычной. Очередное потепление до 15 градусов ожидается 25−26 октября. В этот промежуток прогнозируется очередное похолодание.

Предстоящей ночью, с 21 на 22 октября, холодный фронт принесет в Чувашию дожди, местами сильные, возможна гроза. В Чебоксарах может выпасть 6 литров воды на 1 кв. метр. 22 октября температура может опуститься до нулевой отметки.

23 октября фронты североатлантического циклона принесут небольшие дожди, будет ветрено, но при этом потеплеет до +10.+12 градусов. 24−25 октября прогнозируется сухая погода, местами будет солнечно. Возможно, что также будет тепло и в выходные дни, 26−27 октября.

Затем ожидается резкое похолодание. По прогнозам, 30−31 октября в Чувашии выпадет снег, предстоящие морозы продержатся как минимум до 5 ноября.