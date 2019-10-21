Киев, , 13:26 — REGNUM Над значительной частью Украины превышена концентрация угарного газа, заявила синоптик Наталья Диденко 20 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«На тех картах, по поводу которых и забили тревогу, видно, что наибольшая концентрация СО практически над всем Левобережьем (территория Украины восточнее Днепра — ИА REGNUM)», — рассказала она.

Синоптик предположила, что данная ситуация могла возникнуть из-за длительного отсутствия ветра, выбросов автомобилей и производств, а также «пещерного сознания» жителей Украины, которые массово сжигают опавшие листья.

Эксперт добавила, что в ближайшее время ситуация существенно не изменится.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по официальным данным загрязнение воздуха в Киеве и других регионах Украины не зафиксировано, но эксперты проверяют ранее поступившую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пожара на заводе по переработке покрышек в шестом по величине города Литвы зафиксировано превышение содержания вредных веществ в воздухе от 1,5 до 8 раз.

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