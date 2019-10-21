Грозный, , 13:02 — REGNUM Крупная автоавария с двумя погибшими произошла в Курчалоевском районе Чечни 19 октября. На дороге Ойсхар — Курчалой — Мескер-юрт столкнулись две легковых автомашины. В результате ДТП скончались на месте пятимесячный ребенок и женщина 39 лет.

Кроме того, в ДТП пострадали еще семь человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Как установлено, в результате столкновения «Лады-210 740» и «Лады Приоры» в Гудермесскую районную больницу попали оба водителя и три пассажира «Приоры», 25, 22 и 16 лет. Этой автомашиной управлял 25-летний уроженец города Гудермеса.

Кроме того, получили травмы 58-летняя жительница села Аллерой и 19-летняя уроженка города Гудермеса.

В настоящее время устанавливаются причины и виновники аварии.